Thomas Pieters sluipt de top 20 binnen in Nederland, Thomas Detry haalt de cut niet

20 uur 58. Pieters duikt de top 20 in. Met een tweede ronde van 71 slagen, één onder par, heeft Thomas Pieters vrijdag in Cromvoirt twee plaatsen winst geboekt. Hij is halverwege nu 19e. Halfweg stond Pieters er na een birdie en drie bogeys niet goed voor, maar hij putte op zijn laatste negen holes nog drie birdies weg, waarvan twee op de laatste twee holes. Thomas Detry haalde de cut niet in Nederland. Hij schreef, net als gisteren, een ronde van 72 slagen bij op zijn scorekaartje. .