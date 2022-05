Thomas Pieters moet achtervolgen op thuisfavoriet en tweevoudig winnaar Joost Luiten

clock 21:05

21 uur 05. Pieters 21e na de 1e dag. Thomas Pieters heeft een behoorlijk rondje afgewerkt bij zijn eerste van vermoedelijk 4 rondjes in Cromvoirt. Pieters sloeg 5 birdies (-1), maar liet op holes 8 en 16 ook een bogey (+1) optekenen. Met een totaal van -3 doet Pieters nog altijd mee om de prijzen, wat voor Thomas Detry (rondje par) minder gezegd kan worden. Joost Luiten ging het best van start. Hij is de enige die slechts 65 slagen nodig had voor zijn rondje. Met een 3e eindzege op de Dutch Open zou de Nederlander mederecordhouder kunnen worden. .