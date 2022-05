Thomas Pieters doet na een mindere 3e dag niet meer mee om de knikkers in Nederland

clock 17:57 17 uur 57. Baaldagje voor Pieters. Thomas Pieters heeft zijn weg richting de top moeten ombuigen, na een dag met onder meer 3 bogeys en een +1 op zijn scorekaart. Hij verloor zo 3 plaatsen en staat 22e. Ook de Portugese leider Ricardo Gouveia had met een rondje +2 een baaldag. Hij tuimelt terug naar de 7e plaats en moet de leiding afstaan aan een duo. Victor Perez en Matt Wallace gaan nek aan nek de slotdag in, beiden op -10. Toch zijn er nog heel wat kandidaten voor de eindzege op de Dutch Open, want achter het duo is er een kwartet op -9 en ook de golfers op -8 zijn zeker nog niet uitgeschakeld. . Baaldagje voor Pieters Thomas Pieters heeft zijn weg richting de top moeten ombuigen, na een dag met onder meer 3 bogeys en een +1 op zijn scorekaart. Hij verloor zo 3 plaatsen en staat 22e. Ook de Portugese leider Ricardo Gouveia had met een rondje +2 een baaldag. Hij tuimelt terug naar de 7e plaats en moet de leiding afstaan aan een duo.



Victor Perez en Matt Wallace gaan nek aan nek de slotdag in, beiden op -10. Toch zijn er nog heel wat kandidaten voor de eindzege op de Dutch Open, want achter het duo is er een kwartet op -9 en ook de golfers op -8 zijn zeker nog niet uitgeschakeld.

clock 20:58 20 uur 58. Pieters duikt de top 20 in. Met een tweede ronde van 71 slagen, één onder par, heeft Thomas Pieters vrijdag in Cromvoirt twee plaatsen winst geboekt. Hij is halverwege nu 19e. Halfweg stond Pieters er na een birdie en drie bogeys niet goed voor, maar hij putte op zijn laatste negen holes nog drie birdies weg, waarvan twee op de laatste twee holes. Thomas Detry haalde de cut niet in Nederland. Hij schreef, net als gisteren, een ronde van 72 slagen bij op zijn scorekaartje.



Halfweg stond Pieters er na een birdie en drie bogeys niet goed voor, maar hij putte op zijn laatste negen holes nog drie birdies weg, waarvan twee op de laatste twee holes.



Thomas Detry haalde de cut niet in Nederland. Hij schreef, net als gisteren, een ronde van 72 slagen bij op zijn scorekaartje.

clock 20:55 Bijna prijs voor Pieters na een practige poging:. 20 uur 55.

clock 21:05 21 uur 05. Pieters 21e na de 1e dag. Thomas Pieters heeft een behoorlijk rondje afgewerkt bij zijn eerste van vermoedelijk 4 rondjes in Cromvoirt. Pieters sloeg 5 birdies (-1), maar liet op holes 8 en 16 ook een bogey (+1) optekenen. Met een totaal van -3 doet Pieters nog altijd mee om de prijzen, wat voor Thomas Detry (rondje par) minder gezegd kan worden. Joost Luiten ging het best van start. Hij is de enige die slechts 65 slagen nodig had voor zijn rondje. Met een 3e eindzege op de Dutch Open zou de Nederlander mederecordhouder kunnen worden.



Joost Luiten ging het best van start. Hij is de enige die slechts 65 slagen nodig had voor zijn rondje. Met een 3e eindzege op de Dutch Open zou de Nederlander mederecordhouder kunnen worden.

