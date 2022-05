LIVESTREAM: Wullaert is Profvoetbalster van het Jaar, wie wint bij de mannen?

clock 21:57 21 uur 57. Het Genkse icoon Pierre Denier heeft een Lifetime Achievement Award gekregen. De intussen 65-jarige Denier zette zaterdagavond met de verplaatsing naar KV Mechelen een punt achter een indrukwekkende carrière van 48 jaar bij Racing Genk. In die periode was hij er speler, assistent-trainer, interim-trainer en teammanager. Meer dan eens moest hij bij de Genkenaars depanneren bij een trainersontslag, om vervolgens geruisloos weer terug te keren naar een rol in de schaduw. . Het Genkse icoon Pierre Denier heeft een Lifetime Achievement Award gekregen. De intussen 65-jarige Denier zette zaterdagavond met de verplaatsing naar KV Mechelen een punt achter een indrukwekkende carrière van 48 jaar bij Racing Genk.

clock 21:57



clock 21:50 Aline Zeler is de eerste legende die in de Hall of Fame opgenomen wordt. Zeler werd negen keer kampioen van België met drie verschillende clubs: STVV, Standard en Anderlecht. Bij de Red Flames was ze aanvoerster, ze sloot af met 111 caps achter haar naam.

clock 21:44 Wullaert wint bij de vrouwen! Het is geen verrassing: Tessa Wullaert wint de trofee voor Profvoetbalster van het Jaar. Ze haalde het voor Marie Minnaert en Marie Detruyer. Het is voor Wullaert de eerste keer dat ze de prijs wint en dat in haar tweede seizoen in België. De 29-jarige aanvalster was afgelopen seizoen in de Super League goed voor maar liefst 35 doelpunten en had daarmee een overweldigend aandeel in de landstitel voor Anderlecht. Ze won ook de beker en in de finale was ze goed voor een goal en twee assists.

clock 21:44



clock 21:40 De Ketelaere volgt Noa Lang op. Club Brugge-goudhaantje Charles De Ketelaere is de Belofte van het Jaar. De Rode Duivel kreeg liefst 164 punten achter zijn naam, bijna dubbel zoveel als zijn eerste achtervolger Sergio Gomez. De derde plaats ging naar Rabbi Matondo, die afgelopen seizoen door Cercle gehuurd werd van Schalke 04. Op de erelijst is De Ketelaere de opvolger van Noa Lang, die deze keer niet bij de genomineerden was. Afgelopen seizoen had De Ketelaere met 14 doelpunten en 9 assists een belangrijk aandeel in de derde landstitel op rij voor Club Brugge. De Ketelaere ligt bij Club nog vast tot medio 2024, maar heeft misschien wel zijn laatste wedstrijd in het Jan Breydelstadion gespeeld.

clock 21:40

clock 21:39 Lambrechts is de beste scheidsrechter. Erik Lambrechts is verkozen tot de Scheidsrechter van het Jaar. De 37-jarige Antwerpenaar kreeg 174 punten achter zijn naam en haalde het daarmee van zijn collega's Lawrence Visser (157) en Nicolas Laforge (104). Op de erelijst is hij de opvolger van Jonathan Lardot.

clock 21:39



clock 21:36 Beste grasmat lag in Leuven. Voor de tweede keer in drie jaar gaat de TORO Groundsmen Award voor beste grasmat en terreinverzorgers naar Oud-Heverlee Leuven. Spelers, coaches en de rechtenhouder gaven het voetbalveld aan Den Dreef tijdens het seizoen de hoogste beoordeling. Met een gemiddelde score van 58 op 60 haalde OHL het van Antwerp (57,9) en Anderlecht (56,8). De Leuvense grasmat wordt al jarenlang geapprecieerd. Onder meer de Red Flames en de nationale beloften werken er hun interlands af.

clock 21:36

clock 21:28 We nemen ook even de tijd om terug te denken aan de mensen die we dit jaar verloren.

clock 21:05 Het gala gaat beginnen. Kijk hierboven via de livestream.

