In 5 weken van "kansloos" naar WK-leider: hoe Verstappen (met wat geluk) de macht greep

"Op deze manier heb ik 45 races nodig." Max Verstappen leek in Australië al een streep te trekken door een tweede wereldtitel op rij, maar amper 3 races later heeft hij Charles Leclerc alweer van de troon gestoten. Hoe wiste de wereldkampioen in geen tijd een achterstand van 46 punten uit?

Het grote gelijk van Helmut Marko, zo kan de GP van Spanje worden samengevat. De 79-jarige teambaas van Red Bull Racing stond met een brede glimlach de pers te woord na de dubbelslag van Max Verstappen op het Circuit de Catalunya. "En jullie zeiden allemaal dat het voorbij was voor ons", gniffelde de Oostenrijker bij Motorsport.com. “Ik zei dat we nog genoeg races hadden en dat we nog wel terug zouden komen.” Marko moest amper 3 races wachten om de doemdenkers hun ongelijk te bewijzen. Met zijn derde overwinning op een rij heeft Verstappen zijn achterstand van 46 punten op Charles Leclerc omgezet in een voorsprong van 6 punten.

Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel Max Verstappen na Australië

Marko mag dan wel zijn gelijk halen, zelfs zijn poulain Max Verstappen zat bijna 2 maanden geleden met de handen in het haar. Vier maanden na zijn eerste titel had de Nederlander in 2 van de eerste 3 races de finish niet gehaald. In Australië werd Verstappen genekt door motorproblemen, terwijl titelrivaal Leclerc uitpakte met een grand slam: poleposition, elke ronde aan de leiding, snelste ronde en overwinning. Omgerekend goed voor een voorsprong van 46 punten op de wereldkampioen. "Op dit moment heeft het geen zin om te geloven in de titel", leek Verstappen de handdoek al in de ring te gooien. "Het is nog een lang seizoen, maar op deze manier heb ik 45 races nodig."

GP Emilia-Romagna: van 46 naar 27 punten

45 races? Het werden er uiteindelijk maar 3. Uitgerekend in de GP van Emilia-Romagna, op een boogscheut van de thuishaven van Ferrari, deed Verstappen het momentum kantelen. In de sprintrace was de wereldkampioen al heel dankbaar dat er dit seizoen 8 punten voor een zege worden uitgedeeld. En met een dominant vertoon in Imola raapte hij ook nog eens de volle buit mee in de GP. Tot overmaat van ramp voor Ferrari maakte Leclerc ook nog eens een hele dure stuurfout. Een zekere 3e plek veranderde na een pirouette in een 6e plek, waardoor Verstappen in één ruk 2e stond, op 27 punten.

GP Miami: van 27 punten naar 19 punten

In de gloednieuwe GP van Miami trok Verstappen de lijn gewoon door. Al in de eerste bocht vlamde hij voorbij een weerloze Carlos Sainz, om amper een kwartiertje later ook leider Leclerc te grazen te nemen. Een safety car maakte het nog even spannend, maar Verstappen liet zijn 2e zege op een rij niet meer los. Ferrari bleef met kopzorgen achter: razendsnel in de kwalificaties, maar in de race lieten de banden te snel van hun pluimen. Voorsprong van Leclerc: nog maar 19 punten.

GP Barcelona: van 19 punten achter naar 6 punten voor

Na dominante zeges in Imola en Miami had Verstappen wat meeval nodig in Barcelona om de laatste kloof te overbruggen. Om de remonte van de wereldkampioen af te stoppen, had Ferrari in Barcelona gereageerd met de eerste grote update van de rode bolides. En die aanpassingen leken goed uit te draaien. Leclerc vlamde weg, terwijl Verstappen een slippertje maakte, sukkelde met zijn DRS-systeem en gefrustreerd achter George Russell zat. Maar dan sloeg het noodlot toe bij Leclerc: een sputterende motor maakte een einde aan zijn race. Perez gaf Verstappen ondertussen vrije baan naar een 3e zege op rij. Helmut Marko zag het niet als een cadeautje van Ferrari, zeker niet na de twee DNF's van Verstappen in Bahrein en Australië. "Een cadeautje? Wij zijn twee keer uitgevallen hé", aldus Marko. "Dat geschenk van ons is nu dus pas voor de helft teruggegeven."

Wat brengt Monaco?