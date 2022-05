David Goffin begint met vertrouwen aan Roland Garros: "Profiteren van gunstige loting"

Morgen stapt David Goffin de arena in voor zijn eerste match in Parijs. Kan hij voor het eerst in anderhalf jaar nog eens een wedstrijd winnen op een grandslamtoernooi?

"Ik zat met een mentaal probleem", vertelt de Belgische nummer 1. "Ik voelde me niet 100 procent. Zo was het moeilijk om wedstrijden te winnen."

De voorbije maanden heeft Goffin vertrouwen getankt. "Sinds de interland tegen Finland (in maart, red) gaat het weer beter. Met enkele zeges in Marrakech ben ik goed aan het gravelseizoen begonnen. Ik was weer vertrokken."

Als nummer 48 van de wereld mag Goffin zich geen reekshoofd meer noemen op Roland Garros, maar de loting valt best mee. "Ik heb grote namen als Djokovic en Nadal kunnen ontwijken. Het is een gunstige loting waar ik van zal trachten te profiteren."

Vorige week trainde Goffin wel met de toppers. Hij sparde in Parijs onder anderen met Zverev, Roeblev en Nadal.

Zonder een pijnlijke rug, waar hij in Rome last van kreeg. Goffin: "Ik ben woensdag aangekomen in Parijs en heb sindsdien goed getraind, zonder pijn."