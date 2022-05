Lize Broekx en Hermien Peters grijpen net naast medailles op WB kajak in Racice

Lize Broekx en Hermien Peters misten een beetje hun start in de A-finale, maar hadden een knappe eindsprint in de armen en benen. Zo rukten ze nog op naar de vierde plaats, maar het podium was buiten bereik.

Broekx en Peters, die vorig jaar negende werden op de Olympische Spelen, finishten in 1'41"11, op bijna twee seconden van de Poolse laureaten Karolina Naja en Anna Pulawska. Met de vierde plaats tekenden ze voor het beste Belgische resultaat in Racice.

Artuur Peters finishte in de (directe) A-finale van de K1 5.000 meter als negende. De zege in deze niet-olympische discipline was voor de Deen Thorbjorn Rask. Broekx en Peters werden aangekondigd in de wedstrijd voor vrouwen maar verschenen niet aan de start.