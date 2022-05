Nieuwe leider Richard Carapaz: "Roze trui verdedigen tot in Verona"

Richard Carapaz (Ineos) mocht na zijn derde plaats in de 14e etappe de roze trui aantrekken.

"Het was een korte en erg lastige etappe, maar ik ben heel blij hoe alles is verlopen. Dit is een eerste stap in onze roze droom. Nu gaan we die trui verdedigen tot in Verona", sprak de Giro-winnaar van 2019.

Ook in 2019 mocht Carapaz na de 14e rit (die hij toen won) de roze trui aantrekken. "Ah, dat wist ik niet en kan ik me niet meer herinneren. Ik ben blij dat ik het nu opnieuw realiseer. Hopelijk is dat een teken en houden we de roze trui."

Gemakkelijk zal dat niet zijn. "Morgen wordt het een heel andere koers met veel meer bergen", wist Carapaz nog te vertellen.

"We zullen moeten verdedigen met mijn ploegmaten. Vandaag raakten zij achterop door BORA, dat heel agressief reed in de afdalingen."

"In vergelijking met 2019 heb ik nu meer ervaring en een goed team dat me steunt. Al weet ik wel dat de laatste week nog heel zwaar en ingewikkeld kan worden."