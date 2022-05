La Liga-baas snoeihard na keuze Mbappé: "Belediging voor het voetbal"

Na het vertrek van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo uit de Spaanse competitie leek La Liga eindelijk weer een ster te mogen verwelkomen. Real Madrid maakte Kylian Mbappé al even het hof en de Franse ster, die einde contract is in Parijs, leek wel interesse te hebben in een Spaans avontuur.

Maar PSG lijkt toch net iets harder aan de mouw van Mbappé te hebben getrokken, want volgens de Franse sportkrant L'Équipe verlengt hij zijn contract met drie jaar in Parijs.

Uiteraard staat daar financieel wel wat tegenover. Mbappé zou maandelijks 4,7 miljoen euro verdienen, bovenop een cheque van minstens 150 miljoen euro tekengeld.

En dat is een doorn in het oog van La Liga-baas Javier Tebas, die spreekt over "een schande voor het voetbal". Tebas haalt vooral uit naar de Parijse boekhouding.

"Wat PSG gaat doen om het contract van Mbappé te verlengen, dankzij grote sommen geld, is een schande voor het voetbal", schrijft hij op Twitter. "De voorbije jaren tekenden ze een verlies op van 700 miljoen euro en ze hebben al een loonmassa van 600 miljoen."