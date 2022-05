L'Equipe weet dat Mbappé in Parijs blijft: "Maar contract nog niet getekend"

Mbappé, in 2017 door PSG weggeplukt bij Monaco, wordt al maandenlang het hof gemaakt door Real Madrid. Tot voor kort leek de snelle en technisch vaardige international de voorkeur te geven aan een nieuw avontuur in Spanje.



Hij weigerde maandenlang met PSG te onderhandelen, maar gisteren bevestigde zijn moeder, die deels zijn zaken behartigt, dat er zowel in Parijs als in Madrid een contract klaarlag dat wachtte op een handtekening. "Het is nu aan hem."



Het gerespecteerde L'Equipe weet nu dat Mbappé ervoor kiest te blijven. Ook de Spaanse krant Marca pakt uit met dat nieuws. Een contract, vermoedelijk tot 2025, is evenwel nog niet getekend.



Het is afwachten of er straks toch nog een plotwending komt. Later vanavond zou er een officiële communicatie komen.



Voor PSG zou dit goed nieuws zijn. Het rekent op zijn beste speler om de droom van een eerste Champions League-trofee waar te maken. De voorbije jaren is dat telkens mislukt. Dit seizoen botste PSG op... Real Madrid, dat een scheve situatie in de 1/8e finales nog helemaal rechttrok.



Vanavond viert PSG zijn 10e landstitel met de laatste match van het seizoen thuis tegen Metz.