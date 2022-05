Luister nu naar de laatste aflevering van De Tribune over het Europees voetbal, met Peter en Aster

Finaleweken! Frankfurt pakte de Europa League al, de Champions League en de Conference League liggen nog voor het grijpen. Reizen de klopgeesten van Bernabeu mee naar Parijs of overwint de Kloppgeest van Liverpool? En kan Cyriel Dessers Feyenoord tegen Roma over de streep trekken? Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana wikken en wegen in de Slot-aflevering van deze podcastreeks.