IN BEELD: Frankfurt viert Europa League-feest met tienduizenden fans: stad op z'n kop

Beelden van de party:

Spelers én fans wonnen beker samen

Het was de 2e Europese beker voor Frankfurt, 42 jaar na de UEFA Cup in 1980. De Duitsers verloren geen enkele keer in Europa dit seizoen en dat hebben ze mede te danken aan hun trouwe fans, die met tienduizenden Europa doorreisden om hun team te steunen.



Zo zaten er in de kwartfinale tegen Barcelona in Camp Nou plots 30.000 Duitse fans, waarvan amper 5.000 in het bezoekersvak. De rest had via via Barça-zitjes gekocht.



En ook in de halve finale bij West Ham waren de fans er graag en veel bij, net als gisteren in Sevilla. De club had maar 10.000 tickets voor de finale gekregen, maar 50.000 fans reisden naar de Spaanse stad om hun ploeg aan het werk te zien.



In Frankfurt zelf keken ongeveer 60.000 supporters naar de match in het eigen stadion. Na het laatste fluitsignaal werd tot diep in de nacht gefeest.