Everton-fan daagt Crystal Palace-coach Patrick Vieira uit en krijgt lik op stuk

Everton verzekerde zich gisteravond van het behoud in de Premier League. Na het laatste fluitsignaal liepen heel wat fans het veld op om dat te vieren, terwijl Patrick Vieira nog op weg was naar de kleedkamer.



Een supporter van Everton daagde de voormalige Franse international uit en kreeg lik op stuk. Vieira reageerde door de fan onderuit te schoppen, enkele andere fans kwamen tussenbeide om erger te voorkomen.

De coach van Crystal Palace weigerde na afloop te reageren op het voorval, zijn Everton-collega Frank Lampard deed dat wel. "Ik heb met Patrick te doen. Hij moest meer dan 70 meter over het veld rennen, niet makkelijk", zei Lampard, die ook niet al te zwaar leek te tillen aan de veldbestorming van de supporters.



"Als het op de juiste manier gebeurt, kan het wel. Zolang ze zich gedragen, is er geen probleem. We kunnen ze niet vastbinden aan hun stoel."