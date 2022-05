Tarik Tissoudali bekroont ijzersterk seizoen met Ebbenhouten Schoen

Tarik Tissoudali heeft een uitstekend seizoen bij Gent bekroond met een individuele prijs. In de Ghelamco Arena werd de Marokkaanse dribbelkont de drijvende kracht van de Buffalo's. Dat is ook het stempubliek niet ontgaan.

De belangrijkste onderscheiding in de jaarlijkse "African Awards" wordt toegekend door alle trainers van 1A en 1B, journalisten en een jury. Die verkozen Tissoudali als beste voetballer op de Belgische velden, voor uittredend winnaar Paul Onuachu en Joshua Zirkzee.



De 29-jarige Tissoudali scoorde dit seizoen 21 keer en gaf 6 assists in 33 Jupiler Pro League-matchen. Het wordt dan ook verwacht dat hij volgend jaar beter doet dan zijn gedeelde 10e plaats in de eindklassering van de Gouden Schoen.

Het is voor de 3e keer dat een speler van KAA Gent de Ebbenhouten Schoen in ontvangst neemt, na Ahmed Hossam in 2001 en Mbark Boussoufa in 2006.