Renaat Schotte: "Wouter Weylandt blijft leven in de herinnering"

Schotte kreeg de vraag dat alle Vlaamse renners vandaag in de vlucht willen zitten om hem te eren. "Wouter zit in het Vlaamse collectieve geheugen", stelt Schotte. "Iedereen weet nog waar hij was die dag toen het gebeurde."



"Het is iets dat ons echt hard treft, gezien de plaats die wielrennen bij de Vlamingen heeft. Iedereen was daar heel erg door geraakt. En als je een wielrenner treft in Vlaanderen, dan tref je de gemiddelde Vlaming. In die zin komt het dubbel zo hard aan."



Familie en vrienden hebben alle gevoelens bij de nieuwe passage van de Passo del Bocco. "Het positieve van een herdenking is dat je zo wel aan Wouter blijft denken."



"Zo blijft hij toch een beetje leven in de herinnering. Dat moet toch een beetje een steun zijn voor zijn ouders, zijn vriendin en zijn dochtertje, dat haar papa nooit gekend heeft. Dat dochtertje mag dan vandaag ook bijzonder trots zijn."



Weylandt zit ook blijvend in de herinnering van onze wielerman. "Ik heb Wouter ook persoonlijk gekend, het was een geweldige gast."