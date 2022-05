Minnaert en Vanwynsberghe blinken bij voorstelling: "Anderlecht de ideale plek om prijzen te pakken"

De draaischijf heeft maar een doel voor ogen: prijzen pakken. "Elke speelster wil in haar carrière prijzen winnen, ik denk dat het hier de ideale plek is om dat te doen", deelt ze.

Minnaert ondertekende een overeenkomst voor 2 seizoenen bij Anderlecht. Daar moest ze niet lang over twijfelen: "Ik heb me weinig vragen gesteld of het buitenland een betere keuze was, want dit voelde meteen heel goed."

De 23-jarige Marie Minnaert, een aanvallende middenveldster, maakt de overstap van Club YLA. Minnaert is ook international en behoort tot de voorselectie van bondscoach Ives Serneels voor het EK van deze zomer in Engeland (6-31 juli).

Vanwynsberghe: "Sterke verdediging trok me over streep"

De 25-jarige Silke Vanwynsberghe komt samen met Mattheus over van Gent. De ex-aanvoerster staat te popelen om plaats te nemen in de verdedigende linie van Anderlecht. "Dat is voor mij een hele stap vooruit. Ik kan nog heel veel leren van Laura De Neve en Laura Deloose", deelt ze.

"Het klinkt cliché, maar ik had nood aan een nieuwe uitdaging. Vooral ook aan sterke mensen rond me, die me kunnen helpen bij de stappen die ik nog kan en moet zetten. Ik ben ook een winnaar die prijzen wil pakken, daar zit ik goed voor bij Anderlecht."

En zo volgde ze haar trainer Mattheus richting Anderlecht, of toch niet? "In januari en februari had ik gesprekken met Anderlecht. Ik maakte ik mijn beslissing nog voor dat Mattheus zijn contract hier tekende. Het is zeker een goede stap voor hem ook, maar dat heeft mijn keuze niet beïnvloed."