Emma Meesseman en Ann Wauters lijden 2e nederlaag met Chicago Sky

Emma Meesseman was in de vorige wedstrijd nog topschutter van haar team. Nu moest ze het doen met 11 punten, 7 rebounds en 2 assists in 33 minuten. Azura Stevens was de beste Sky-speelster met 18 punten, Candace Parker had er ook 11.



De laatste 9 punten van de partij waren voor Sky, Alli Quigley miste de driepunter "at the buzzer" die verlengingen had kunnen opleveren.



Bij de thuisploeg maakte Ezi Magbegor het verschil met een carrièrerecord van 21 punten. Het verschil na het eerste quarter was 1 puntje (23-22), bij de rust al 12 (46-34). Daarna haalde Chicago in, maar net niet ver genoeg. Seattle Storm zette een punt aan een reeks van 3 nederlagen.



Chicago Sky, de uittredende kampioen in de WNBA, haalde de voorbije maanden enkele Belgen aan boord. Naast Meesseman werd ook Julie Allemand getransfereerd. Allemand werkt momenteel in Frankrijk nog play-offs af met Lyon. Nadien komt ze over. Ann Wauters tot slot werd assistente van het team.



Na vier speeldagen telt Chicago twee zeges en twee nederlagen. Het staat daarmee zevende in de tussenstand.