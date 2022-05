Anderlecht haalt Gent Ladies-coach Dave Mattheus als opvolger van Johan Walem

De 36-jarige Mattheus was de voorbije 8 seizoenen hoofdcoach van AA Gent Ladies. Hij won er twee bekers (2017 en 2019) en werd vicekampioen in 2018. Het voorbije seizoen eindigde Gent als zesde. Het miste zo nipt Play-off 1, maar toonde zich wel de beste in Play-off 2.

Mattheus is klaar voor de nieuwe uitdaging: "Ik voelde dat het tijd was om een stap hogerop te zetten. Bij Gent had ik het gevoel dat ik het plafond bereikt had."

"Anderlecht domineert al jarenlang het vrouwenvoetbal, maar ik was vooral overtuigd door het toekomstproject. We willen niet enkel op basis van talent het verschil maken in België, maar ook dankzij een professionele werking en structuur", voegt Mattheus toe.

CEO Peter Verbeke ziet in Mattheus het ideale profiel om aan dat project mee te werken. "We willen de filosofie van het huis, wat betreft talentonwtikkeling en -begeleiding, doortrekken naar het vrouwenvoetbal. Anderlecht zal een pioniersrol blijven spelen in onze Belgische vrouwencompetitie", zegt hij.