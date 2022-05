Marcell Jacobs duikt bij eerste 100 meter sinds olympische titel meteen onder de 10 seconden

Marcell Jacobs had exact een jaar geleden in Savona de wereld verbaasd door het Italiaanse record op 9"95 te brengen. In de zomer verbaasde hij nog meer door in 9"80 zowaar olympisch goud op de 100 meter in de wacht te slepen.

Sinds die titel in Tokio was het stil rond de Amerikaanse Italiaan. Maar 9 maanden later tekende hij weer present in Savona, waar het voor hem allemaal begon een jaar geleden.

Met een chrono van 9"99 in de halve finales - weliswaar met te veel rugwind - bewees Jacobs dat hij in tussentijd niet heeft stilgezeten. Uiteindelijk won hij de meeting ook, al kon hij zich in de finale (10"04) niet verbeteren.