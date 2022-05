Loena Hendrickx, Hanne Desmet en Bart Swings ontvangen hun olympische premies: 95.000 euro

Bart Swings is de grootste slokop. Voor olympisch goud in de massastart en een 7e plaats op de 5.000 meter strijkt hij 55.000 euro bruto op. Een welgekomen appeltje voor de dorst voor Swings die (in het Leuvense?) een huis wil kopen.

Hanne Desmet (shorttrack) doet het met 35.000 euro voor brons op de 1.000 meter, een 4e plaats op de 1.500 en een 5e plaats op de 500.

Loena Hendrickx houdt 5.000 euro over aan haar 8e plaats. De kunstschaatster wil er voor een stuk mee op vakantie gaan.

Ook hun coaches krijgen een extraatje na de Olympische Winterspelen. Voor hen lag bij de Nationale Loterij een cheque van 23.750 euro klaar.