Hoe voorkom je ongelukken bij het ontkurken van champagne? Michaël Vrijmoed geeft de ultieme tips

"Er zit veel druk op een fles champagne, dus je moet wel opletten", zegt de bekende restauranthouder uit Gent.

"Op het moment dat je de ijzeren capsule lost, moet je de fles weghouden van uw lichaam. Als hij dan toch wegvliegt, dan mag de kurk jou of andere mensen zeker niet raken."

"Het is heel belangrijk dat je je duim altijd op de dop legt om tegendruk te geven. Dat moet je doen tot de helemaal kurk los is. Om de kurk los te maken moet je er voorzichtig aan draaien met je andere hand."

"Bij ons op restaurant is het niet de bedoeling dat de champagne knalt. Op een podium of op een feestje wordt er flink met de fles geschud om de champagne wél te laten knallen. Daar is uiteraard niets mis mee."

"Maar dan komt er natuurlijk nog meer druk op te staan en moet je nog meer tegendruk geven. De boodschap blijft: je duim op de kurk houden tot hij helemaal los is."