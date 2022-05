Dries De Bondt wordt pas onder de vod ingelopen: "Als je niet schiet, dan heb je ook niets"

"Geprobeerd goed na te denken"

De Bondt versnelde op zijn eentje en kreeg niemand mee. Hij deed dat niet met de bedoeling om voorop te blijven, zo vertelt hij na de rit. "Ik viel aan op een anticipatiemoment en door een tekort aan drinken."

"We zaten met de ploeg aan de verkeerde kant van de weg omdat bidons altijd aan de rechterkant worden uitgedeeld. Daarom ging ik voor het peloton rijden om water aan te nemen bij een ploegauto die wat verderop langs de kant stond."

"We kwamen ook uit zo'n waaiermoment en ik dacht dat als ik ervoor rijd, dat ze wel tot bij mij zouden komen en dat ik dan kon meedraaien. Daarna heb ik dan maar geprobeerd om een tempo te rijden dat me zeker niet naar de vaantjes hielp. Dat kon alleen maar vandaag door die rugwind."

Uiteindelijk hield De Bondt heel lang stand. Geloofde hij in de zege? "Ik heb geprobeerd om mijn moment uit te kiezen om te versnellen om zo de sprintersploegen te doen twijfelen. Ik wist dat het nipt ging worden. Als je niet schiet, dan heb je niets."

"Ik heb geprobeerd goed na te denken toen ik effectief weg was. We kwamen maar voor één ding naar hier: ritten winnen. Mathieu (Van der Poel, red) had vandaag niet veel zin in de massasprint en dus probeerde ik eens een andere truc uit mijn hoed te toveren."

De Bondt wil het zeker nog eens proberen. "Wie weet lukt het dan wel. Ik heb hier nog niet te veel pijlen verschoten in deze Giro, dit was mijn eerste. Op naar de volgende."