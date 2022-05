Titelverdediger Oostende zet Mechelen vlot opzij in eerste finaleduel: "Maar we mogen niet te vroeg juichen"

We maken fouten op domme momenten. Dat heeft te maken met ervaring. Ik zag te weinig intensiteit bij ons. Gelukkig staat het maar 1-0 voor Oostende. We willen niet 3 keer weggespeeld worden. Maandag gaan we een ander gezicht tonen.

23 uur 36. We maken fouten op domme momenten. Dat heeft te maken met ervaring. Ik zag te weinig intensiteit bij ons. Gelukkig staat het maar 1-0 voor Oostende. We willen niet 3 keer weggespeeld worden. Maandag gaan we een ander gezicht tonen. Mechelen-coach Kristof Michiels.

23 uur 31. We spelen een geweldige match. Iedereen heeft goed gespeeld, maar we mogen niet te vroeg juichen. Oostende-speler Keye van der Vuurst.

clock 22:15

22 uur 15. Oostende overklast Mechelen in match 1. Titelverdediger Oostende heeft meteen de toon gezet in de eerste wedstrijd van de Belgische basketbalfinale. Het scoorde meer dan 100 punten tegen uitdager Kangoeroes Mechelen: 103-60. De kustploeg nam vanaf de start het initiatief en verplichtte de bezoekers tot achtervolgen. Na het eerste kwart stond Oostende 26-18 voor en bij de rust toonde het scorebord in de Versluys Dome een 54-34-stand in het voordeel van de kampioen. Ook na de pauze bleef het team van Dario Gjergja domineren. Het mocht het laatste kwart aansnijden met een veilige voorsprong van 24 punten (76-52). Mechelen lag tegen het canvas en maakte nog maar 8 punten. Maandagavond mogen de Kangoeroes het in eigen huis proberen. .