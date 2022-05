Thomas Pieters (16e) begint knap aan PGA Championship, Tiger Woods in problemen

clock 07:06 07 uur 06. Pieters is 16e na dag 1. Het is altijd wachten op de nacht bij ons om te zien wat het klassement is na een wedstrijddag. Thomas Pieters belandde met zijn knappe openingsronde van 69 slagen (1 onder par) op de 16e plaats. De leiding is in handen van Rory McIlroy, de Noord-Ier won voor het laatst een major in 2014. "Dit is een uitstekend begin", reageerde de 33-jarige golfer, die in 2012 en 2014 het PGA Championship won. . Pieters is 16e na dag 1 Het is altijd wachten op de nacht bij ons om te zien wat het klassement is na een wedstrijddag. Thomas Pieters belandde met zijn knappe openingsronde van 69 slagen (1 onder par) op de 16e plaats.



clock 21:33 21 uur 33. Sterke start van Thomas Pieters. Thomas Pieters is uitstekend begonnen aan het PGA Championship, de tweede Major van het golfseizoen. Na dag 1 op de Southern Hills Country Club in Tulsa prijkt onze landgenoot op een gedeelde 13e plaats. Pieters had donderdag 69 slagen nodig, eentje minder dan de par van de baan. De Belg sloeg 4 birdies, maar moest ook drie bogey's op zijn scorekaart schrijven. De leiding na de 1e dag is in handen van de Noord-Ier Rory McIlroy, die het prestigieuze toernooi al eens won in 2012 en 2014. McIlroy had met een score van -5 één slag minder nodig dan het Amerikaanse duo Will Zalatoris en Tom Hoge. Publiekslieveling Tiger Woods bleef 4 slagen boven par. De Amerikaan, die toe is aan zijn 2e toernooi na zijn zware auto-ongeluk waarbij hij bijna zijn been verloor, had last van zijn rechterbeen en moest liefst 7 bogey's incasseren. . Sterke start van Thomas Pieters Thomas Pieters is uitstekend begonnen aan het PGA Championship, de tweede Major van het golfseizoen. Na dag 1 op de Southern Hills Country Club in Tulsa prijkt onze landgenoot op een gedeelde 13e plaats.



Pieters had donderdag 69 slagen nodig, eentje minder dan de par van de baan. De Belg sloeg 4 birdies, maar moest ook drie bogey's op zijn scorekaart schrijven.



De leiding na de 1e dag is in handen van de Noord-Ier Rory McIlroy, die het prestigieuze toernooi al eens won in 2012 en 2014. McIlroy had met een score van -5 één slag minder nodig dan het Amerikaanse duo Will Zalatoris en Tom Hoge.



Publiekslieveling Tiger Woods bleef 4 slagen boven par. De Amerikaan, die toe is aan zijn 2e toernooi na zijn zware auto-ongeluk waarbij hij bijna zijn been verloor, had last van zijn rechterbeen en moest liefst 7 bogey's incasseren.

clock 21:14 21 uur 14. Ik voelde me uitstekend vandaag. Ik ben in vorm, mijn spel is goed. Het was gewoon zaak om het ook uit te voeren. Rory McIlroy. Ik voelde me uitstekend vandaag. Ik ben in vorm, mijn spel is goed. Het was gewoon zaak om het ook uit te voeren. Rory McIlroy

clock 20:36 Enkele hoogtepunten van dag 1. 20 uur 36. Enkele hoogtepunten van dag 1

