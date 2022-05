Thierry Neuville drift in straten van Coimbra naar leidersplaats in Rally van Portugal

clock 00:01

00 uur 01. Thierry Neuville eerste leider. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) heeft in de straten van Coimbra de eerste klassementsrit van de rally van Portugal gewonnen. De Belg was de snelste in een rit van 2,82 kilometer. De Belg was 0,6" sec sneller dan teamgenoot Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). Craig Breen (Ford Puma Rally1) volgde als derde op 1,4". WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) reed de 6e tijd op 2,7" van Neuville. Thierry Neuville loodste zijn Hyundai het beste langs de kunstmatig aangelegde chicanes en rond de rotondes. "Het was een leuke, maar ook een verraderlijke openingsrit", zei Neuville bij aankomst. "Het was wel leuk om te zien dat de fans na drie jaar op de afspraak waren. Ik hoop dat het dit weekend een geweldige strijd wordt." .