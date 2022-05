Standard shopt nieuwe sportief directeur bij Man.City, de Ier Fergal Harkin

Bij Standard is er een nieuwe stap gezet in de organisatorische relance van de club. De Ier Fergal Harkin (45) wordt de nieuwe sportief directeur, een functie die sinds het vertrek van Michel Preud'homme in de lente van vorig jaar vacant was.

Met Harkin haalt Standard iemand binnen die op korte tijd naam voor zichzelf heeft gemaakt. Hij streek na een carrière als speler in 2009 neer bij Manchester City. Nadat hij er als scout werkte, werd hij er Football Partnerships and Pathways Manager. Hij werd eerder al genoemd bij Celtic Glasgow als nieuwe sportieve baas.

"Harkin stond in Manchester aan de leiding van een team dat onder meer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de jonge spelers van de prestigieuze Engelse club", schrijft Standard op zijn website.

"Nadat hij 13 jaar aan de slag was bij een Europese topclub, waar hij een wereldwijd netwerk aan contacten heeft kunnen opbouwen met als specialisatie de ontwikkeling van lokale jonge spelers, zal Fergal nu zijn kwaliteiten ten dienste stellen van de Rouches", klinkt het.

"Zijn voornaamste missie is om de sportieve strategie van onze club uit te werken, gebaseerd op zowel de kwaliteit van ons opleidingscentrum als een efficiënte transferpolitiek die er samen voor moeten zorgen dat het niveau en de evolutie van de ploeg op lange termijn vooruitgaan."