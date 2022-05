Radja Nainggolan geopereerd aan enkel: "Ik heb maanden met pijn gespeeld"

Achter de tegenvallende prestaties schuilde een blessure. Radja Nainggolan, de middenvelder van Antwerp, speelde al enkele maanden met een slepend letsel aan de enkel.

"Na een paar maanden met pijn spelen, heb ik besloten om een kleine ingreep te ondergaan", vertelt Nainggolan vanop het ziekenhuisbed via Instagram. "Ik wil het nieuwe seizoen starten met volle kracht en zonder pijn. Let's Go!"

Aanvankelijk was de ingreep gepland na afloop van het seizoen, maar er werd beslist om ze een week vroeger uit te voeren in het AZ Monica in Deurne. "De voorbereiding op het nieuwe seizoen komt niet in het gedrang", meldt Antwerp.