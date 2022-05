LIVESTREAM: Kijk naar de 2e match van de Rode Duivels tegen Spanje op het EK U17

clock 18:28

18 uur 28. België begint eraan met een puntje. De Belgische U17-ploeg van bondscoach David Penneman is begonnen aan het EK met een gelijkspel. De Serviërs openden sterk en de Belgen ontsnapten toen een Servische poging de lat trof, maar zowat de eerste goeie Belgische aanval was meteen een doelpunt, zij het een owngoal. Na die treffer kreeg België nog kansen op de 0-2. De jonge Duivels troffen op hun beurt zelfs de lat. In de slotfase klampten de Belgen zich vast aan hun ene goaltje, maar dat lukte niet. Een late penalty voor de Serviërs zorgde alsnog voor het misschien wel billijke gelijkspel. .