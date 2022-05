LIVESTREAM: Grijpen jonge Duivels laatste kans op EK U17? Kijk naar België - Turkije

clock 16:25 16 uur 25. Livestream is begonnen. Het is tijd voor de volksliederen. Kijk hierboven naar België - Turkije, met het commentaar van Bert Sterckx. . Livestream is begonnen Het is tijd voor de volksliederen. Kijk hierboven naar België - Turkije, met het commentaar van Bert Sterckx.

clock 16:16 16 uur 16. Voluit tegen Turkije. Als de jonge Duivels nog dromen van de kwartfinales, moeten ze zo meteen stevig uithalen. België neemt het om 16.30 uur op tegen Turkije, de laatste in groep C. Als de Belgen met duidelijke cijfers winnen en Servië het onderspit delft tegen Spanje, kan het nog voor de Duivels. Zij staan 3e in groep C, de top 2 stoot door. De opdracht is dus duidelijk: een ruime overwinning boeken tegen de jonge Turken. . Voluit tegen Turkije Als de jonge Duivels nog dromen van de kwartfinales, moeten ze zo meteen stevig uithalen.

België neemt het om 16.30 uur op tegen Turkije, de laatste in groep C. Als de Belgen met duidelijke cijfers winnen en Servië het onderspit delft tegen Spanje, kan het nog voor de Duivels. Zij staan 3e in groep C, de top 2 stoot door.

De opdracht is dus duidelijk: een ruime overwinning boeken tegen de jonge Turken.

clock 17:20 17 uur 20. Duivels botsen op efficiënte Spanjaarden. Als de 9-voudige Europese kampioen bij de U17 kregen de Rode Duivels een stevige klepper voorgeschoteld met Spanje. De jonge Duivels waren dan ook onder de indruk in de openingsfase. Na een ingestudeerd nummertje kopte Bonar de openingstreffer op de tabellen. België kwam meer in de wedstrijd, maar op slag van rust was Spanje dodelijk efficiënt: 2-0. In de tweede periode zochten de jonge Duivels naar de aansluiting, maar zelfs met een doelman op avontuur konden ze niet scoren. Al werd de poging van de Belgen wel van de lijn gekeerd met de arm.

Na een ingestudeerd nummertje kopte Bonar de openingstreffer op de tabellen. België kwam meer in de wedstrijd, maar op slag van rust was Spanje dodelijk efficiënt: 2-0.

In de tweede periode zochten de jonge Duivels naar de aansluiting, maar zelfs met een doelman op avontuur konden ze niet scoren. Al werd de poging van de Belgen wel van de lijn gekeerd met de arm.

clock 17:16 17 uur 16. Solanilla scoort op slag van rust de 2-0:. Solanilla scoort op slag van rust de 2-0:

clock 17:15 17 uur 15. Bonar opent de score na ingestudeerd nummer:. Bonar opent de score na ingestudeerd nummer:

clock 18:28 18 uur 28. België begint eraan met een puntje. De Belgische U17-ploeg van bondscoach David Penneman is begonnen aan het EK met een gelijkspel. De Serviërs openden sterk en de Belgen ontsnapten toen een Servische poging de lat trof, maar zowat de eerste goeie Belgische aanval was meteen een doelpunt, zij het een owngoal. Na die treffer kreeg België nog kansen op de 0-2. De jonge Duivels troffen op hun beurt zelfs de lat. In de slotfase klampten de Belgen zich vast aan hun ene goaltje, maar dat lukte niet. Een late penalty voor de Serviërs zorgde alsnog voor het misschien wel billijke gelijkspel.



Na die treffer kreeg België nog kansen op de 0-2. De jonge Duivels troffen op hun beurt zelfs de lat. In de slotfase klampten de Belgen zich vast aan hun ene goaltje, maar dat lukte niet. Een late penalty voor de Serviërs zorgde alsnog voor het misschien wel billijke gelijkspel.

clock 18:19 18 uur 19. Servië scoort late gelijkmaker vanaf de stip tegen de Belgen op het EK U17. Servië scoort late gelijkmaker vanaf de stip tegen de Belgen op het EK U17

clock 17:40 17 uur 40. Net geen 0-2! Stevige knal schampt de lat. Net geen 0-2! Stevige knal schampt de lat

clock 16:50 16 uur 50. Belgische U17 klimt op voorsprong tegen Servië op het EK na een owngoal: 0-1. Belgische U17 klimt op voorsprong tegen Servië op het EK na een owngoal: 0-1

clock 16:35 16 uur 35. Lat brengt al redding voor de Belgen in de 2e minuut. Lat brengt al redding voor de Belgen in de 2e minuut

