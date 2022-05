Kangoeroes veren op en komen langszij in de basketbalfinale tegen Oostende

clock 22:05

22 uur 05. Kangoeroes veren op. De Kangoeroes uit Mechelen zijn opgeveerd in match 2. Na de pandoering zaterdag in Oostende (103-60) hebben zij de lakens uitgedeeld. De wedstrijd in de Winketkaai eindigde op 84-74. Na twee finaleduels staat het 1-1. Dankzij uitblinkers Loubry en Alston zette Mechelen Oostende meteen met de rug tegen de muur. De titelverdediger hield de uitdager nog in zijn vizier in de eerste helft, bij de rust stond het 43-38, maar in het derde kwart ging de kustploeg kopje-onder (27-14). Het slotoffensief van Oostende (14-22) baatte niet meer. Woensdag vindt de derde finalewedstrijd plaats, in Oostende. Wie het eerst drie keer wint, is Belgisch kampioen. .