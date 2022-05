Juan Pedro Lopez, de knuffelbeer van het peloton : "Een vat vol emoties op een roze wolk"

Zelfs bij Trek-Segafredo zijn ze verrast dat Juan Pedro Lopez na de rustdag nog in de roze trui blinkt. De 24-jarige Spanjaard is niet van plan om het roze kleinood zonder slag of stoot uit handen te geven. Maak kennis met een van de meest geliefde renners uit het peloton. "Hij is een inspiratie voor jongere renners dat geen enkele droom te groot is."