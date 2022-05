Giro komt morgen langs plek waar Wouter Weylandt overleed: "Het wordt een rare dag"

"Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed hebben gekend en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te rijden."

Zijn zus Elke Weylandt bleef met een dubbel gevoel achter toen het parcours van de Giro 2022 werd bekendgemaakt. "Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren", vertelt ze in de Sporza-podcast De Tribune.

Op 9 mei 2011 bleef Wouter Weylandt in de afzink van die klim met zijn pedaal achter een muurtje haken. De Gentenaar kwam zwaar ten val, pogingen om de 26-jarige sprinter te reanimeren konden niet meer baten.

De 12e Giro-etappe van Parma naar Genua wordt een emotionele dag voor het peloton, want de Passo del Bocco ligt voor het eerst weer op het parcours.

Ik weet nog niet of ik naar de uitzending zal kijken. Waarschijnlijk wel, maar het zal sowieso een rare dag worden.

"Mijn eerste reactie was: moet dat nu echt? Dat is een moeilijke afdaling. Mijn broer is nu wel niet op een moeilijk stuk gevallen, maar moet dat dan echt?", aldus Elke Weylandt, die voor Trek-Segafredo werkt, de toenmalige ploeg van haar broer.

"Ik snap wel dat ze op een gegeven moment die berg weer in het parcours steken. Ik neem dat niet verkeerd op. Maar die berg zal voor ons altijd een vermaledijde plek blijven, een plek met veel emoties."

"Ik heb wel gezien dat de afdaling veel vroeger in de etappe ligt, dus hopelijk rijden de renners minder op het scherp van de snee naar beneden."