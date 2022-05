Gezien in Allez l'Union: "De coach heeft ons geleerd om elkaar graag te zien"

Felice Mazzu: "We hebben liefde nodig in de ploeg"

"Soms lachen we als de coach over liefde vertelt, maar het heeft zeker bijgedragen tot de goede resultaten."

In ieder vraaggesprek met een speler of een staflid komt een woord terug: liefde. Het stokpaardje van coach Felice Mazzu.

Voorzitter Alex Muzio: "Mentaal sterke ploeg"

Een groot deel van het team speelt al bijna twee jaar samen. De ploeg bestaat uit een unieke mix van spelers die elders bedankt waren en zich nu willen bewijzen.

"De lijst is eindeloos. Dat maakt deze ploeg mentaal bijzonder sterk", vertelt de Britse voorzitter en mede-investeerder Alex Muzio.

"Anthony Moris was maanden werkloos. Teddy Teuma speelde in de lagere klassen in Frankrijk. Bart Nieuwkoop belandde op de bank bij Feyenoord. Casper Nielsen voelde zich ondergewaardeerd. En Siebe Van der Heyden werd bedankt bij Anderlecht."