Eerste zege volstaat niet, de jonge Duivels liggen eruit op het EK U17

Einde: België - Turkije 3-1. Ook de wedstrijd van de jonge Duivels is afgelopen. Dankzij doelpunten van Idumbo (Ajax), Spileers en Talbi (allebei Club Brugge) boeken ze hun eerste zege op het EK, maar die volstaat niet voor een plaats in de volgende ronde. Servië is er in de 88e minuut in geslaagd om Spanje een punt te ontfutselen (1-1). Het eindigt zo met 5 punten op de 2e plaats. België sluit groep C af op de 3e stek met 4 punten.

Servië is er in de 88e minuut in geslaagd om Spanje een punt te ontfutselen (1-1). Het eindigt zo met 5 punten op de 2e plaats. België sluit groep C af op de 3e stek met 4 punten.

België uitgeschakeld. Het laatste fluitsignaal weerklinkt in Spanje - Servië. De 1-1-eindstand is geen goed nieuws voor de Belgen. Zij stranden op de 3e plaats in groep C en moeten het toernooi verlaten.

De Belgen krijgen 4 minuten extra om de voorsprong aan te dikken.

Ai, 1-1 in de andere groepsmatch. Servië scoort in de 88e minuut tegen vanaf de stip. En dat na een uitsluiting 10 minuten geleden. Dat betekent voorlopig dat Servië en niet België doorstoot.

Dat betekent voorlopig dat Servië en niet België doorstoot.

Nog 5 minuten te spelen. In de andere wedstrijd leidt Spanje met 1-0 tegen Servië. Dit opent perspectieven voor de Belgen. Ze staan virtueel op de 2e plaats.

GOAL! Talbi met de 3-1. Het venijn zit in de staart. Nadat Uzun de Belgische goalie Epolo geklopt heeft, scoort Chemsdine Talbi (Club Brugge) nummer 3 voor de jonge Duivels.

GOAL! Spileers maakt er 2-0 van. Een kwartier voor tijd verdubbelt Club-speler en -verdediger Jorne Spileers de voorsprong van de Belgen. Stoten ze nog door naar de volgende ronde? Afwachten wat de Serviërs tegen Spanje doen.

Stoten ze nog door naar de volgende ronde? Afwachten wat de Serviërs tegen Spanje doen.

GOAL! Idumbo zet penalty om: 1-0. Doelman Epolo moet België tot twee keer toe recht houden, toch komen de jonge Duivels op voorsprong. Na een lichte fout op Genk-speler Mika Godts zet Ajax-speler Stanis Idumbo de penalty om. Eén doelpunt volstaat niet voor de volgende ronde, maar België is wel op de goede weg.

Na een lichte fout op Genk-speler Mika Godts zet Ajax-speler Stanis Idumbo de penalty om.

Eén doelpunt volstaat niet voor de volgende ronde, maar België is wel op de goede weg.

clock 17:48 17 uur 48. Fout op Godts, Idumbo zet de penalty om. Fout op Godts, Idumbo zet de penalty om

clock 17:47 17 uur 47. Scoren de jonge Duivels nog?

clock 17:46 17 uur 46. Epolo houdt KVM-speler Halil van een doelpunt. Epolo houdt KVM-speler Halil van een doelpunt

clock 17:40 17 uur 40. Epolo houdt de belgen recht. Epolo houdt de belgen recht

clock 17:33 17 uur 33. Genk-aanvaller Mika Godts.

Rust: 0-0. Er zijn geen doelpunten gevallen in de eerste helft. De Belgische ploeg dwong kansen af, maar wist ze nog niet te verzilveren. Ook in de wedstrijd tussen Spanje en Servië staat het nog 0-0. Bij deze tussenstanden blijft alles zoals het in groep C en moeten de jongens van David Penneman hun koffers pakken. Scoren in de tweede helft is dus de opdracht.

Bij deze tussenstanden blijft alles zoals het in groep C en moeten de jongens van David Penneman hun koffers pakken. Scoren in de tweede helft is dus de opdracht.

clock 17:20 17 uur 20. De jonge Ajax-aanvaller Idumbo in het shirt van België.

Voluit tegen Turkije. Als de jonge Duivels nog dromen van de kwartfinales, moeten ze zo meteen stevig uithalen. België neemt het om 16.30 uur op tegen Turkije, de laatste in groep C. Als de Belgen met duidelijke cijfers winnen en Servië het onderspit delft tegen Spanje, kan het nog voor de Duivels. Zij staan 3e in groep C, de top 2 stoot door. De opdracht is dus duidelijk: een ruime overwinning boeken tegen de jonge Turken.

België neemt het om 16.30 uur op tegen Turkije, de laatste in groep C. Als de Belgen met duidelijke cijfers winnen en Servië het onderspit delft tegen Spanje, kan het nog voor de Duivels. Zij staan 3e in groep C, de top 2 stoot door.

De opdracht is dus duidelijk: een ruime overwinning boeken tegen de jonge Turken.

Duivels botsen op efficiënte Spanjaarden. Als de 9-voudige Europese kampioen bij de U17 kregen de Rode Duivels een stevige klepper voorgeschoteld met Spanje. De jonge Duivels waren dan ook onder de indruk in de openingsfase. Na een ingestudeerd nummertje kopte Bonar de openingstreffer op de tabellen. België kwam meer in de wedstrijd, maar op slag van rust was Spanje dodelijk efficiënt: 2-0. In de tweede periode zochten de jonge Duivels naar de aansluiting, maar zelfs met een doelman op avontuur konden ze niet scoren. Al werd de poging van de Belgen wel van de lijn gekeerd met de arm.

Na een ingestudeerd nummertje kopte Bonar de openingstreffer op de tabellen. België kwam meer in de wedstrijd, maar op slag van rust was Spanje dodelijk efficiënt: 2-0.

In de tweede periode zochten de jonge Duivels naar de aansluiting, maar zelfs met een doelman op avontuur konden ze niet scoren. Al werd de poging van de Belgen wel van de lijn gekeerd met de arm.

clock 17:16 17 uur 16. Solanilla scoort op slag van rust de 2-0:. Solanilla scoort op slag van rust de 2-0: