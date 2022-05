Oeps! Charles Leclerc crasht in Monaco met Ferrari van Niki Lauda

Charles Leclerc reed over het circuit van Monaco in een historische Ferrari van Niki Lauda uit 1974. De Monegask verloor de controle over de auto in de bocht van Rascasse en belandde in de vangrail. De achtervleugel van de auto werd beschadigd.

"Wanneer je dacht dat je alle pech van de wereld al had gehad in Monaco en je verliest de remmen in Rascasse met een van de meest iconische F1-auto's van Ferrari", schreef Leclerc op Twitter.

Leclerc en zijn thuisrace zijn geen onverdeeld succes. Vorig jaar zette hij zijn Ferrari op polepositie, maar kon hij niet starten in de race omdat zijn Ferrari niet hersteld geraakte na een crash in de kwalificaties. In 2018 en 2019 viel hij uit tijdens de race.