LIVEBLOG: Volg hier de aankomst van de spelersbus en de titelviering van Club Brugge

clock 18:20

18 uur 20. Zo meteen barst het feest in Brugge los. Club Brugge is voor de 18e keer kampioen van België. Na een 1-3-overwinning op Antwerp is de competitie in een beslissende plooi gevallen. Rond 18.30 uur wordt de spelersbus van Club Brugge weer thuis verwacht. U kunt de blijde intrede van de kampioenenploeg en de viering hier op de voet volgen, in tekst en beeld. .