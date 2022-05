Thomas De Gendt: "2 weken geleden was de vorm nog slecht en nu win ik een rit in de Giro"

"Napels zien en dan sterven", luidt de beroemde uitdrukking. Maar uitgerekend in Napels kregen we juist de verrijzenis van Thomas De Gendt, die meer dan een jaar na zijn laatste profzege toch weer mocht juichen.

"Als je 2 weken geleden gezegd had dat ik een rit in de Giro zou winnen, had ik je niet geloofd, want mijn vorm was nog zo slecht."

"Dit was wel een etappe die me lag, een beetje zoals de Barcelona-rit in de Ronde van Catalonië (die hij al 2 keer wist te winnen). Er was doorheen de dag weinig tijd om te recupereren."

"Toen Mathieu van der Poel aanging op die steile stukken van de klim, moesten we alle drie wel passen. Maar we konden terugkeren en hebben meteen aangevallen, omdat we wisten dat de anderen dan naar Van der Poel, Girmay en Ulissi zouden kijken."

"We konden hen op 30 seconden houden. Ik werkte voor Harm (Vanhoucke), zodat hij daarna kon aanvallen op de klim. Maar Harm had daar de benen niet voor, gaf hij toe."

"Op 3 kilometer van het einde heb ik Harm dan gezegd: zet je op kop, ik ben zeker dat ik het zal afmaken in de sprint. En het lukte, 10 jaar na mijn zege op de Stelvio."