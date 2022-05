Manon De Roey boekt grootste golftriomf op European Tour in Thailand

De Roey begon op de Thai Country Club golfbaan in Chachoengsao als tweede aan de derde en laatste ronde, met 2 slagen achterstand op thuisspeelster Patty Tavatanakit.



Dankzij een ultieme ronde in 66 slagen wipte De Roey naar de eerste plaats met een totaal van 203 slagen (13 onder par). Ze haalde het voor de Zweedse Johanna Gustavsson, tweede op 3 slagen. Tavatanakit deelt de derde plaats met de Schotse Kylie Henry op 5 slagen van De Roey.



De Ladies European Tour wordt beschouwd als het op één na belangrijkste circuit in het vrouwengolf na de Amerikaanse LPGA Tour. Het is 25 jaar geleden (in 1997) dat een Belgische een toernooi op dit niveau kon winnen. Toen was Valérie Van Ryckeghem de beste in de Ladies Italian Open.



Vorig jaar verdedigde Manon De Roey de Belgische kleuren op de Olympische Spelen in Tokio. Daar werd ze 46e.



De Roey, die prof werd in 2015, voelt dat ze elk jaar beter wordt. Enkele weken geleden vertelde ze in Sportweekend dat ze graag een European Tour-toernooi wou winnen. Vorige week in Madrid eindigde ze al derde en vandaag is die doelstelling alvast behaald. Haar volgende doel is een ticket bemachtigen voor de LPGA Tour.