Wie wint de bekerfinale? Standard-aanvalster Vanmechelen: "Anderlecht heeft het vaak moeilijk in de beker"

Anderlecht wacht al van 2013 op 11e beker

Anderlecht tegen Standard, dat is harde en bittere rivaliteit. Nochtans is daar weinig van te merken als je Anderlecht-keepster Justien Odeurs en Standard-aanvaller Davinia Vanmechelen op hun gemakje naast elkaar ziet zitten.

"We kennen elkaar dan ook al lang, hé", vertelt Odeurs. "We hebben lang samen gespeeld en reden samen naar de nationale ploeg. Er is wel rivaliteit, maar dan vooral vriendschappelijke rivaliteit."

Voor Anderlecht is het al geleden van 2013 dat ze nog eens de beker konden winnen. Hun laatste twee finales verloren ze, de RSCA-vrouwen zitten aan 10 bekers.

"Zij hebben het, net zoals de mannen van Anderlecht, moeilijk in de beker", grijnst Vanmechelen. "Hopelijk blijft dat zo dit weekend, want wij (Standard, red) zijn toch de underdog." Standard won zijn 8e en laatste beker in 2018, na 2-0-winst tegen Genk.

"Een bekerfinale is altijd moeilijk te beoordelen", nuanceert Odeurs. "Het is één wedstrijd waarin alles kan. Standard is een ploeg die zich helemaal kan opladen en het moet hebben van kracht en gretigheid. Dat is een eigenschap waar veel ploegen het moeilijk mee hebben."