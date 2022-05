Koen Bouwman: "Tom reed voor mij als een simpel knechtje, en dat als Giro-winnaar"

Ritwinst én de bergtrui. Koen Bouwman beleefde in de Giro de mooiste koersdag uit zijn leven. Daarvoor mag hij zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, bedanken. De voormalige Giro-winnaar cijferde zich volledig weg en ontpopte zich tot ideale lead-out. "Hij is de sleutel van dit succes", zegt Bouwman.

"Het is ongelooflijk. Dit is pas mijn tweede profoverwinning", vertelt een dolgelukkige Koen Bouwman (28). De Nederlander mocht in zijn carrière nog maar één keer juichen: na een rit in de Dauphiné. "Dit is veruit de mooiste overwinning in mijn carrière. In de laatste 10 kilometer besefte ik dat ik zo'n kans niet snel meer zou krijgen. Ik heb alles gecounterd: van kilometer 7 tot kilometer 3. Het is ongelooflijk om het zo af te maken." Nochtans zag het er even niet goed uit voor Bouwman, de Nederlander moest zijn drie medevluchters zelfs laten gaan. "Tom en ik hadden afgesproken dat we gingen demarreren, maar ik had opeens een slecht moment. Dus dat lukte niet meer. Gelukkig kon ik weer terugkeren op mijn eigen tempo."

Nu wil ik de andere jongens van de ploeg aan dagsucces helpen. Koen Bouwman

Daarna kon hij het toch afmaken in de sprint, met dank aan het knappe werk van zijn ploegmaat. "De sleutel van dit succes is dat Tom kon terugkeren. Hij is blijven knokken. Dat hij de laatste drie kilometer, als Giro-winnaar, voor mij op kop rijdt als een simpel knechtje dat kan ik niet beschrijven. Het is gewoon super mooi."

Naast ritwinst steekt Bouwman ook de blauwe bergtrui op zak. "Wat ik daarmee ga doen? Ik weet het eigenlijk niet. Op de Etna had ik een super goed gevoel, maar bleef ik bij de kopmannen. Vandaag heb ik mijn kans met beide handen gegrepen."

"Het zou kunnen dat ik de trui nu ga verdedigen, misschien dat ik nog wel mee ga in ontsnappingen. Hopelijk is dat met een paar jongens van de ploeg zodat ik hun ook aan dagsucces kan helpen. Maar dit pakken ze me nooit meer af."

Tom Dumoulin: "Ik gun het niemand meer dan Koen"