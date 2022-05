Antwerpse supportersfederatie stelt Union gerust: "Bosuilstadion zal kolken zondag tegen Club Brugge"

Union-fans die vrezen dat Antwerp niet meer voluit zal gaan tegen Club Brugge, kunnen op hun beide oren slapen. Hoewel Antwerp zeker is van de vierde plaats, is de clash met Club Brugge voor hen een echte prestigeslag.

"Wij willen absoluut voorkomen dat Club Brugge kampioen speelt op ons veld. Ik verwacht een kolkend Bosuilstadion", zegt Dominik Van Landeghem.

De rivaliteit tussen Antwerp en Club Brugge is niet nieuw. Al meer dan een eeuw geleden, in 1907, waren er in de krant berichten te lezen over supportersescalaties tijdens de wedstrijden tussen beide traditieclubs.