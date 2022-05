1 miljoen dollar in de prijzenpot en 40 000 toeschouwers (waaronder Neymar?): dit is het WK Counter-Strike

Wat is Counter-Strike?

Counter-Strike Global Offensive (ofwel CS:GO) is een first-person shooter die gespeeld wordt door twee teams van 5 spelers. Het ene team neemt de rol van “terrorist” op en moet proberen om een bom te planten en die te laten ontploffen. Het andere team zijn de “counter-terrorists”, zij moeten voorkomen dat de terroristen slagen in hun opzet.

“Op dit moment is Counter-Strike een van de drie populairste games in de wereld. Enkel Dota 2 en League of Legends kunnen concurreren op vlak van populariteit en prijzengeld”, vertelt Steven Leunens, director of operations van mede-organisator Meta.

Een "Major"-toernooi, wat?

De major is het grootste toernooi in de CS:GO-scène. Een beetje vergelijkbaar met een WK. Jaarlijks worden er twee majors georganiseerd met elk een totale prijzenpot van 1.000.000 dollar.

Dit jaar is de allereerste keer dat de major in België georganiseerd wordt. En als kers op de taart is een van de presentatoren een Belg. Eefje “Sjokz” Depoortere mag voor de eerste keer een major presenteren. Eerder presenteerde ze wel al andere Esports events voor CS:GO en ook voor League of Legends

Hoe populair is de Major?

Counter-Strike is enorm populair en wordt over heel de wereld bekeken. “Vorig jaar keken maar liefst 175 miljoen mensen online naar het toernooi. Dit jaar wordt een gelijkaardig aantal verwacht. We denken aan een ondergrens van 150 miljoen kijkers”, verklaart Leunens. De laatste fase van het toernooi wordt afgewerkt in het sportpaleis met publiek.

“Voor de play-offs in het sportpaleis gingen al meer dan 40.000 tickets de deur uit. Zaterdag en zondag zijn bijna uitverkocht,” vertelt Leunens. ”Er komen mensen van over heel de wereld. Volgens onze inschatting komen er mensen van meer dan 60 verschillende landen om hun team te steunen.”

Wie zijn de favorieten?

NAVI ofwel Natus Vincere (geboren om te winnen in het Latijn) is de titelverdediger. Zij versloegen in november het toenmalige Gambit in de finale van de Major in Stockholm. Ze staan nog steeds op de tweede plaats op de worldranking en hebben met S1mple de ultieme superster van Counter-Strike in de rangen.



Faze is op dit moment de nummer 1 op de world ranking en is dus automatisch één van de favorieten. In april wonnen ze nog de ESL Pro League, een prestigieus Counter-Strike toernooi. Zij zijn het team in vorm.