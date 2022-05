Eddy Snelders zag hoe Union zichzelf met een trauma opzadelde: “Dit doet extra pijn”

Rood voor Machida is kantelpunt

Spreek de komende weken niet te vaak over Club Brugge in het bijzijn van Union-fans. De vierde vermijdbare misstap in een match tegen blauw-zwart zal vermoedelijk dodelijk blijken.

Nochtans had de promovendus wéér de kansen om het af te maken. "Onwaarschijnlijk dat Union al voor de vierde keer dit seizoen zoveel mogelijkheden liet liggen tegen Club Brugge”, schudde Eddy Snelders het hoofd.