Delfine Persoon bokst in Dubai:"Platform op Burj al Arab is uniek en spectaculair"

Wat past niet in het rijtje: Zwevezele, Ardooie, Lichtervelde, Dubai? Boksster Delfine Persoon moest geen twee keer nadenken toen ze de vraag kreeg of ze op 14 mei vrij was om te boksen op de top van de Burj al Arab, een event waar bokslegende Floyd Mayweather top of the bill is. Maar wat stelt dit nu echt voor, bokskenner Alain Vandriessche?

500.000 dollar voor een ringside zitje

"We zijn al gaan kijken naar het helikopterplatform. Het is echt uniek en - ik moet zeggen - heel spectaculair." Delfine Persoon kijkt echt uit naar haar kamp bovenop

het enige 7-sterrenhotel in de wereld.



Ook bokskenner Alain Vandriessche doet dat. "Ik denk ook meteen: zon, warm en als er een zandstorm opsteekt, zal de wind daarboven wel stevig waaien. Speciaal!" "De maximale afmeting van een boksring is 6mx6m. Dus veel plaats voor publiek zal er niet zijn." Een tweehonderdtal gelukkigen kunnen de kamp bijwonen. Maar met prijzen van 75.000 tot 500.000 dollar voor een ringside zitje is het enkel voor de happy few.

Ze zal niet binnen zijn, maar ze zal hiervoor wel een serieuze beurs krijgen Alain Vandriessche, bokskenner

Maar hoe komen onze Belgen daar nu terecht? "Dat is dankzij manager Ezzedine Laggoune, een kerel uit Ninove en broer van bokser Bilal Laggoune", weet Alain. "Hij had al samengewerkt met Floyd Mayweather, toen die een basketbalmatch kwam spelen in Antwerpen." "Mayweather en zijn management waren daar zeer over te spreken en dus bleven de contacten heel goed. Het feit dat Ezzedine ook moslim is, zal in Dubai ook wel extra deuren geopend hebben."

Bovendien zal het pay-per-viewevent Persoon geen windeieren leggen. "Ze zal niet binnen zijn, maar toch wel een serieuze beurs krijgen. En die is toch van een grotere orde dan in een zaaltje in West-Vlaanderen."

Anthony Joshua trainde ooit al eens op de Burj al Arab

"De kamp van Delfine is een topkamp"

De kamp van Floyd Mayweather is echt exhibitie. Hij bokst tegen z’n voormalige sparringpartner die hem geen duimbreed in de weg zal leggen. Die van Persoon gaat wel degelijk om de knikkers. "Eigenlijk is de kamp van Delfine tegen de Franse Elhem Mekhaled de enige die er echt toe doet", verduidelijkt onze bokskenner. "Dat is een topkamp, in die zin dat Mekhaled nog ongeslagen is in 15 kampen." Mekhaled is ook 6 jaar jonger dan Delfine en komt uit de gerenommeerde Franse boksschool. Maar langs de andere kant heeft ze lang niet zoveel tegenstand gehad als Persoon. "Ik kijk wel uit naar die kamp. De voorbereiding was kort, maar dit moet ze eigenlijk wel aankunnen. Als je het palmares vergelijkt, dan moet dat mogelijk zijn."

Delfine kijkt er zelf naar uit!

Sportief misschien de laatste kans?

Sportief kan dit voor Delfine Persoon, intussen toch al 37, wel iets opleveren. "Morgen is het D-Day. Dan boks ik zogezegd de halve finale en hopelijk krijg ik bij winst een kamp op de echte WBC-wereldtitel", hoopt Delfine. “Maar Delfine is nu eenmaal een gevaarlijke tegenstander, voor iedereen. En daarom zit niet iedereen te springen om met haar in de ring te stappen", vreest Alain. "Dat is het grote probleem. Iedereen loopt in een wijde boog rond haar”

De tijd begint te dringen voor Delfine, want haar tegenstanders zijn haar er gewoon aan het uitwachten Alain Vandriessche, bokskenner

Met Delfine is er altijd spektakel verzekerd. Of ze uiteindelijk zal kunnen boksen voor de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten tegen de Amerikaanse Alicia Baumgartner valt nog af te wachten.

"Baumgartner is ondanks haar wereldtitel heel onervaren ten opzichte van Persoon en er is geen enkele manager die zal zeggen: “Hey, neem het maar eens op tegen die Belgische”."

"De tijd begint te dringen voor Delfine, want haar tegenstanders zijn haar er gewoon aan het uitwachten…”