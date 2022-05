De Bruyne knipoogt na vierklapper voor City: "Had er vijf moeten scoren"

Kevin De Bruyne schoot tegen Wolverhampton vier keer op doel. Even vaak trilde het net achter doelman José Sa. De Bruyne zit ondertussen aan 10 goals en 6 assists in 2022. Hij is ook topschutter van City met 15 competitiegoals. Maar als kan blijkbaar beter.

"Ik had eigenlijk vijf doelpunten moeten maken", reageerde de Rode Duivel met de knipoog bij Sky Sports."Het was best een plezant avondje. Als je vier doelpunten maakt, dan is dat altijd speciaal, maar ik had er vijf in doel moeten schieten, eerlijk gezegd", zei De Bruyne, die nog de paal trof.

City houdt in de stand dankzij de zege drie punten voorsprong op Liverpool. "Ik denk dat we goed speelden."

"Afgezien van een paar counters in de eerste helft controleerden we de wedstrijd heel goed. We hadden nog meer kunnen scoren. Deze prestatie kunnen leveren tegen de Wolves, die verdedigend erg sterk zijn, was indrukwekkend."