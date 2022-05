"Delfine Persoon staat voor een topkamp, de enige die er toedoet in Abu Dhabi"

Vanavond stapt Delfine Persoon in de ring tegen WBC-interimkampioene Elhem Mekhaled. Locatie: een ultramoderne arena in Abu Dhabi.

Hoe komen onze Belgen terecht in de Emiraten? "Dat is dankzij manager Ezzedine Laggoune, een kerel uit Ninove en broer van bokser Bilal Laggoune", weet Alain Vandriessche. "Hij had al samengewerkt met Floyd Mayweather, toen die een basketbalmatch kwam spelen in Antwerpen."

"Mayweather en zijn management waren daar zeer over te spreken en dus bleven de contacten heel goed. Het feit dat Ezzedine ook moslim is, zal in de Emiraten ook wel extra deuren geopend hebben."



Bovendien zal het pay-per-viewevent Persoon geen windeieren leggen. "Ze zal niet binnen zijn, maar toch wel een serieuze beurs krijgen. En die is toch van een grotere orde dan in een zaaltje in West-Vlaanderen."