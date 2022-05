Welke Belgen stoten door op de Soudal Open golf in Schilde?

clock 19:32

19 uur 32. Geen Belgen in de top 20 na dag 1. Na de 1e dag van de Soudal Open in Schilde is de leiding in handen van 3 Engelsen: Dale Whitnell, Sam Horsfield en Callum Shinkwin. Het trio had donderdag 65 slagen nodig om rond te komen, 6 onder de par van de baan. Thomas Pieters en amateur Charles Roeland waren de beste Belgen op dag 1. Zij bereikten het clubhuis in 69 slagen, goed voor een gedeelde 26 plaats. Kristof Ulenaers is mooi 45e met 70 slagen, één onder par. Op een gedeelde 67e plaats vinden we Thomas Detry en Guillame Watremez (71 slagen), Nicolas Colsaerts bleef één slag boven par. .