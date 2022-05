Vincenzo Nibali, de Haai van Messina, kondigt afscheid aan in Messina: "Na dit jaar stop ik ermee"

De 10e Ronde van Italië wordt ook de laatste voor Vincenzo Nibali. In finishplaats Messina, de stad op Sicilië waar hij werd geboren en waaraan hij zijn bijnaam "de Haai van Messina" aan dankt, bevestigde hij zijn nakende afscheid.

Ook al speelde hij in de etappe zelf geen rol van betekenis toch verscheen Nibali achteraf op het toneel: "Dit is de ideale gelegenheid om aan te kondigen dat dit mijn laatste Giro wordt. Aan het einde van het seizoen stop ik ermee."

Nibali kan in ieder geval terugkijken op een indrukwekkende. Hij is één van de slechts zeven renners die de 3 grote rondes minstens 1 keer heeft gewonnen: de Tour in 2014, de Vuelta in 2010 en de Giro in 2013 en 2016.

Daarnaast won de nu 37-jarige Italiaan met Milaan-Sanremo (2018) en de Ronde van Lombardije (2015 en 2017) ook twee monumenten. Hij staat momenteel op 54 profzeges.