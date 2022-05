Team Antwerp plaatst zich met 2 zeges voor kwartfinale op 3x3 World Tour in Japan

clock 10:00 10 uur . Kwartfinale zondag om 7u. Als winnaar van Groep B speelt Antwerp de kwartfinale tegen de tweede van Groep D, dat wordt normaal Riga (Let) of Amsterdam (Ned). De partij is morgenvroeg om 7u. . Kwartfinale zondag om 7u Als winnaar van Groep B speelt Antwerp de kwartfinale tegen de tweede van Groep D, dat wordt normaal Riga (Let) of Amsterdam (Ned). De partij is morgenvroeg om 7u.

clock 09:47 09 uur 47. Twee op twee en kwartfinales voor Belgen. Team Antwerp heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale. Na de zege tegen Wenen (21-18) in duel 1, volgde een vlotte winst tegen Jeddah: 21-15. De top 2 in de groep met 3 (Antwerp, Wenen, Jeddah) stoot door, de Belgen zijn groepswinnaar. Antwerp maakte het eerste punt, kwam 1-2 achter, maar dat was de enige achterstand in de partij. Van 4-4 liepen de Belgen weg naar 10-5. Dankzij een uitmuntende Vervoort, die weer 4 tweepunters binnenwierp waarvan eentje à a Luka Doncic, werd de kloof zelfs 8 punten (18-10). De hele speeltijd van 10 minuten hadden de Belgen niet nodig. Op 1'30" van het einde van de 10 minuten speeltijd was de partij binnen (er wordt tot 21 gespeeld): 21-15. Thibaut Vervoort kan straffe cijfers voorleggen: na 2 duels zit hij aan gemiddeld 10 punten: 9 tegen Wenen, 11 tegen Jeddah. Nick Celis zit aan 8 punten en 7 punten. De derde speler van de ploeg is Raf Bogaerts. Opvallend: Antwerp is in Japan met maar 3 spelers en kan dus niet wisselen. Caspar Augustijnen testte net voor de afreis positief op corona. . Twee op twee en kwartfinales voor Belgen Team Antwerp heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale. Na de zege tegen Wenen (21-18) in duel 1, volgde een vlotte winst tegen Jeddah: 21-15. De top 2 in de groep met 3 (Antwerp, Wenen, Jeddah) stoot door, de Belgen zijn groepswinnaar.



clock 09:46 Thibaut Vervoort scoort een tweepunter à la Doncic. . 09 uur 46. Thibaut Vervoort scoort een tweepunter à la Doncic.

clock 08:31 08 uur 31. Team Antwerp begint eerste World Tour-manche met winst. Team Antwerp heeft zijn eerste wedstrijd van het eerste World Tour-toernooi van het seizoen gewonnen. De Belgen verslaan Wenen in hun 1e groepsmatch: 21-18. Het was een gelijk opgaand duel, waarin Wenen vroeg het commando had, ook omdat Antwerp slordig was in de afwerking.Eens Vervoort en Celis op toerental kwamen, gingen de Antwerpenaren op en over hun tegenstander. Celis (8 punten) was onstopbaar onder de ring en Vervoort (9 punten) vond halfweg de wedstrijd zijn afstandsshot. Team Antwerp, zonder wisselmogelijkheden na de positieve coronatest van Caspar Augustijnen vlak voor het vertrek, sloeg een klein kloofje en gaf dat niet meer uit handen. Vervoort besliste de match met zijn 4e tweepunter. Om 9.20 uur moeten de Belgen opnieuw aan de bak, dan is Jeddah (SAr) de tegenstander. . Team Antwerp begint eerste World Tour-manche met winst Team Antwerp heeft zijn eerste wedstrijd van het eerste World Tour-toernooi van het seizoen gewonnen. De Belgen verslaan Wenen in hun 1e groepsmatch: 21-18.



clock 08:30 Mooie score van topschutter Vervoort. 08 uur 30. Mooie score van topschutter Vervoort.

clock 15:07 15 uur 07. Team Antwerp is maar met zijn drieën. De eerste World Tour-manche van het seizoen is niet goed begonnen voor Team Antwerp. De nummer 2 van de wereld is met slechts 3 spelers afgereisd naar Japan. Caspar Augustijnen, die zijn debuut zou maken in het profcircuit, is in laatste instantie in België moeten blijven. Dat laat de ploeg donderdag weten op Instagram. Het afhaken van Augustijnen is een flinke domper voor Team Antwerp, dat zo geen wisselmogelijkheden heeft in Utsunomiya en dat is een ferme domper in het fysiek slopende 3x3-basketbal. Team Antwerp is nu met Nick Celis, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts afgereisd naar Japan. Het trio was er vorig seizoen ook bij op de Olympische Spelen. In Utsunomiya neemt het team het zaterdagochtend Belgische tijd op tegen Wenen en Jeddah in de groepsfase. De top 2 stoot door naar de kwartfinales. . Team Antwerp is maar met zijn drieën De eerste World Tour-manche van het seizoen is niet goed begonnen voor Team Antwerp. De nummer 2 van de wereld is met slechts 3 spelers afgereisd naar Japan.



