Soudal Open: Nicolas Colsaerts trapt openingsdag af met 1 boven par

13 uur 18. Ik wist dat het moeilijk zou worden vandaag. Ik ben tevreden over de manier waarop ik mijn emoties onder controle kon houden. Als ik op par had kunnen eindigen was ik echt tevreden geweest. Nicolas Colsaerts.

13 uur 13. Nicolas Colsaert kent moeilijke openingsdag. Nicolas Colsaert heeft op de eerste dag nog geen grootse indruk kunnen maken. Hij werkte de eerste ronde af in 72 slagen, dat is 1 boven par. Colsaerts maakte fouten op hole 9, 14 en 16. Bij die laatste liet hij een double begey noteren. .

08 uur 50. Nicolas Colsaerts trapt dag 1 af. De actie is begonnen op de greens van de Rinkven International Golf Club in Schilde. Nicolas Colsaerts staat al op het terrein. Hij komt als een van de eerste spelers in actie in ronde 1. .